«Донбасс» добыл 25 победу в УХЛ

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В Дружковке подопечные Анатолия Степанищева, которому в день матча исполнилось 56 лет, обыграли «Белый Барс», сообщает «Сегодня».

В первых двух периодах хозяева полностью владели инициативой, не позволив сопернику организовать ни единого по-настоящему острого момента у ворот Евгения Царегородцева.

При этом сами провели четыре результативных выпада. Сначала Роман Благой уместно подставил клюшку под бросок Всеволода Толстушко, затем 14-й гол в сезоне оформил Никита Буценко, счет 3:0 сделал Шамиль Рамазанов, а под занавес второго отрезка сумасшедшим по силе броском от синей линии отметился защитник Вячеслав Хакимов.

На 46-й минуте лазейку в обороне дончан нашел Сергей Бабинец, лишив вратаря «Донбасса» возможности оформить шатаут.

«Донбасс» — «Белый Барс» — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1).

Шайбы: 1:0 Р. Благой (Толстушко, Яковлевс), 07:30, 2:0 Буценко (Хакимов), 29:50, 3:0 Рамазанов (Захаров, Победоносцев), 29:35, 4:0 Хакимов (Р. Благой, Буценко), 31:33, 4:1 Бабинец (Дворецкий), 45:47-бол.

Фото: ХК «Донбасс».