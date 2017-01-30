«Донбасс» добыл 25 победу в УХЛ
В матче 33-го тура «Донбасс» добыл свою 25 победу в УХЛ сезона-2016/17.
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В Дружковке подопечные Анатолия Степанищева, которому в день матча исполнилось 56 лет, обыграли «Белый Барс», сообщает «Сегодня».
В первых двух периодах хозяева полностью владели инициативой, не позволив сопернику организовать ни единого
При этом сами провели четыре результативных выпада. Сначала Роман Благой уместно подставил клюшку под бросок Всеволода Толстушко, затем 14-й гол в сезоне оформил Никита Буценко, счет 3:0 сделал Шамиль Рамазанов, а под занавес второго отрезка сумасшедшим по силе броском от синей линии отметился защитник Вячеслав Хакимов.
На 46-й минуте лазейку в обороне дончан нашел Сергей Бабинец, лишив вратаря «Донбасса» возможности оформить шатаут.
«Донбасс» — «Белый Барс» — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1).
Шайбы: 1:0 Р. Благой (Толстушко, Яковлевс), 07:30, 2:0 Буценко (Хакимов), 29:50, 3:0 Рамазанов (Захаров, Победоносцев), 29:35, 4:0 Хакимов (Р. Благой, Буценко), 31:33, 4:1 Бабинец (Дворецкий), 45:47-бол.
Фото: ХК «Донбасс».
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