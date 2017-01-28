Команда Президента одержала третью победу на Х Республиканских соревнованиях любителей хоккея

Встреча на льду «Чижовка-Арены» прошла с преимуществом дружины главы государства. В самом начале первого периода счет открыл Александр Лукашенко. Вскоре защитник гостей Егор Кириллов сравнял результат, но это был последний успех витебчан в этой встрече. В дальнейшем хозяева полностью владели инициативой и еще семь раз поразили ворота соперников.

В составе команды Президента дважды отличился Павел Белый, которому в обоих случаях ассистировал Александр Лукашенко. Еще по шайбе забросили Константин Кольцов, Андрей Асташевич, Денис Курдеко, Алексей Титовец и Степан Пономарев.

Лучшим игроком у победителей признан голкипер Вадим Пекарский. В составе команды Витебской области — защитник Дмитрий Шевченко.

После четырех проведенных встреч команда главы государства возглавляет турнирную таблицу, набрав 7 очков.

На старте нынешнего турнира команда Президента уверенно переиграла в Шклове хоккеистов Могилевской области — 13:4, затем в Минске оказалась сильнее дружины столичной области — 7:5 и сыграла вничью с гостями из Брестской области — 5:5.

Первый этап Х Республиканских соревнований завершится 18 марта. Затем начнется плей-офф — победитель предварительного раунда сыграет с командой, занявшей четвертое место, в другом полуфинале встретятся вторая и третья команды. Победители полуфиналов в серии до двух побед разыграют главный приз, а неудачники сыграют в матче за бронзу.

В предыдущих турнирах семь раз побеждала команда Президента Беларуси (2008, 2010−2012, 2014−2016). По разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской (2009) и Минской (2013) областей.

Организаторами турнира являются Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь», Мингорисполком. Генеральный информационный партнер — Национальная государственная телерадиокомпания Беларуси.