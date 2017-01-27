Хоккеисты «Гомеля» победили «Юность» и закрепились в тройке лучших команд экстралиги
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Гомеля» победили в очередном матче чемпионата Беларуси в экстралиге в овертайме «Юность» со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) и закрепились в тройке лучших команд турнирной таблицы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Матч, состоявшийся на площадке гомельских хоккеистов, прошел при преимуществе хозяев. Дмитрий Заламай и Иван Мядель отличились заброшенными голами в составе «рысей». У «Юности» точные броски на счету лидеров нападения Алексея Ефименко и Андрея Михнова. В заключительные минуты третьего периода «Гомель» чаще действовал в большинстве, но забросить победную шайбу команде Олега Хмыля в основное время матча не удалось — 2:2. В дополнительные пять минут встречи точным броском отметился Евгений Хузеев — 3:2. «Гомель» в текущем сезоне впервые обыграл «Юность».
В других матчах подгруппы А солигорский «Шахтер» в серии буллитов одолел «Динамо-Молодечно» — 4:3, жлобинский «Металлург» уступил в родных стенах «Неману» — 0:4.
Команда «Беларусь U-20», составленная из игроков молодежной сборной и выступающая в подгруппе Б, одержала девятую победу подряд: «Беларусь U-20» — «Витебск» — 4:2, «Могилев» — «Химик-СКА» (Новополоцк) — 1:0. «Брест» — «Лида» — 3:4 (по буллитам).
По итогам второго этапа чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге команды подгруппы А и два лучших клуба в подгруппе Б выступят в
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