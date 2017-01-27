Хоккеисты «Гомеля» победили «Юность» и закрепились в тройке лучших команд экстралиги

Матч, состоявшийся на площадке гомельских хоккеистов, прошел при преимуществе хозяев. Дмитрий Заламай и Иван Мядель отличились заброшенными голами в составе «рысей». У «Юности» точные броски на счету лидеров нападения Алексея Ефименко и Андрея Михнова. В заключительные минуты третьего периода «Гомель» чаще действовал в большинстве, но забросить победную шайбу команде Олега Хмыля в основное время матча не удалось — 2:2. В дополнительные пять минут встречи точным броском отметился Евгений Хузеев — 3:2. «Гомель» в текущем сезоне впервые обыграл «Юность».

В других матчах подгруппы А солигорский «Шахтер» в серии буллитов одолел «Динамо-Молодечно» — 4:3, жлобинский «Металлург» уступил в родных стенах «Неману» — 0:4.

Команда «Беларусь U-20», составленная из игроков молодежной сборной и выступающая в подгруппе Б, одержала девятую победу подряд: «Беларусь U-20» — «Витебск» — 4:2, «Могилев» — «Химик-СКА» (Новополоцк) — 1:0. «Брест» — «Лида» — 3:4 (по буллитам).