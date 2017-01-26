«Кременчук» обыграл «Донбасс» и стал новым лидером Украинской хоккейной лиги

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В Кременчуге завершился матч лидеров регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором «Кременчук» принимал «Донбасс», обыграл соперника и вышел на 1-е место в турнирной таблице, сообщает официальный сайт лиги.

После двух периодов, прошедших в приблизительно равной борьбе, (2:1 в пользу хозяев льда), кременчужане сломили сопротивление соперников в третьем решающем периоде, забив четыре безответных гола.

Накануне, в другом матче тура, «Кривбасс» из Кривого Рога разгромил харьковский «Витязь» со счетом 11:1.

Кременчук — Донбасс — 6:1 (2:0, 0:1, 4:0).

Шайбы: 1:0 — Гниденко (Гаврик, Кирющенков), 12:46, 2:0 — Кузьмик (Коренчук) 16:54, 2:1 — Буценко (Никифоров, Лялька), 21:14, 3:1 — Кузьмик (Башко, Гниденко), 42:47, 4:1 — Гниденко, 49:05, 5:1 — Гриценко (Петранговский), 49:36, 6:1 — Петранговский (Коваленя), 52:47.

Кривбасс — Витязь — 11:1 (6:0, 2:0, 3:1).

Шайбы: 1:0 — Савченко (Секирко, Рябенко), 01:06. 2:0 — Коваленко (Куцевич, Рубан), 7:11. 3:0 — Савченко, 12:02. 4:0 — Ворона (Максименко), 12:25. 5:0 — Михеёнок (Александров, Вал. Алексюк), 13:58. 6:0 — Н. А. Попов (Секирко, Савченко), 14:39. 7:0 — Свищев (Максименко, Н. А. Попов), 24:28. 8:0 — Свищев (Максименко, Ворона), 38:21. 9:0 — Савченко (Рябенко), 43:20. 10:0 — Секирко (Савченко, Рябенко), 47:13. 11:0 — Слюсарь (Вал. Алексюк, Михеёнок). 11:1 — Муртищев (Кривда, Сальников), 53:37.