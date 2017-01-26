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26 января 2017, 21:24 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

Чемпионат Беларуси. «Гомель» в овертайме одолел «Юность»

«Гомель» в овертайме переиграл «Юность» в матче этапа победителей экстралиги чемпионата страны.

Гомель в овертайме переиграл Юность в матче этапа победителей <span class=error>экстралиги</span> чемпионата страны. Увеличить
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Гомель — Юность — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

Шайбы: 1:0 — Заламай (Тополь, 10.04 — бол.). 1:1 — Ефименко (Туркин, Парфеевец, 14.56). 2:1 — Мядель (Хузеев, 31.33). 2:2 — Михнов (Ногачев, Претнар, 43.13). 3:2 — Хузеев (63.09).

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