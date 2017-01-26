Чемпионат Беларуси. «Гомель» в овертайме одолел «Юность»
«Гомель» в овертайме переиграл «Юность» в матче этапа победителей экстралиги чемпионата страны.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Гомель — Юность — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).
Шайбы: 1:0 — Заламай (Тополь, 10.04 — бол.). 1:1 — Ефименко (Туркин, Парфеевец, 14.56). 2:1 — Мядель (Хузеев, 31.33). 2:2 — Михнов (Ногачев, Претнар, 43.13). 3:2 — Хузеев (63.09).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter