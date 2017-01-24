Умер знаменитый хоккеист киевского «Сокола»

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Умер Анатолий Николаевич на даче под Киевом, сообщает «Сегодня».

Демин родился 15 января 1954 года в Балашихе (Московская область). Выступал за клубы: «Нефтяник» (Ухта), «Сокол» (Киев), «Спартак» (Москва), «Фельдкирх» (Австрия).

В «Сокол» перешел в 1976 году, был капитаном команды (1978−82). Вместе с командой вышел в Высшую лигу СССР. Бронзовый призер чемпионата СССР-1985 в составе киевского «Сокола». Серебряный призер чемпионата Австрии-1986.

За киевский «Сокол» в Высшей лиге провел 303 матча, забросил 96 шайб и сделал 43 результативные передачи.

Работал тренером в «Соколе» и ХК «Донбасс», молодежной сборной Украины. Тренировал детей в СДЮСШОР «Сокол».

Фото: ХК «Донбасс».