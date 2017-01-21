Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28504125/
21 января 2017, 12:39 | Хоккей: Европа | Спорт-Экспресс

Главный тренер «Юности» подрался с игроками «Гомеля»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров принял участие в драке хоккеистов в матче чемпионата Белоруссии против «Гомеля» (4:2).

Главный тренер Юности Михаил Захаров принял участие в драке хоккеистов в матче чемпионата Белоруссии против Гомеля (4:2). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хоккеисты сразились возле лавки хозяев, и за своего подопечного решил вступиться Захаров, на что отреагировали игроки соперника. Арбитрам встречи удалось разнять спортсменов.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
21 января

Абрамович вернется в российский футбол

Известный футболист вступил в секту

В ЦСКА наконец-то приехал новичок