Главный тренер «Юности» подрался с игроками «Гомеля»
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров принял участие в драке хоккеистов в матче чемпионата Белоруссии против «Гомеля» (4:2).
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Хоккеисты сразились возле лавки хозяев, и за своего подопечного решил вступиться Захаров, на что отреагировали игроки соперника. Арбитрам встречи удалось разнять спортсменов.
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