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20 января 2017, 11:43 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Хоккеисты «Шахтера» прервали серию поражений в экстралиге

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Шахтера» прервали серию поражений в экстралиге, обыграв на своей площадке соперников из Гомеля — 3:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После смены главного тренера на посту горняков команда продолжала проигрывать важные матчи. В итоге Шахтер покинул форвард <span class=error>Натан</span> Робинсон не нашедший взаимопонимания с тренерским штабом Владимира Цыплакова и Олега <span class=error>Антоненко</span>. Увеличить
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После смены главного тренера на посту горняков команда продолжала проигрывать важные матчи. В итоге «Шахтер» покинул форвард Натан Робинсон, не нашедший взаимопонимания с тренерским штабом Владимира Цыплакова и Олега Антоненко. Атакующие порядки «Шахтера» вызывали опасения, однако солигорцы уверенно провели встречи с гомельчанами. Нападающие хозяев площадки Артем Демков и Александр Левко в течение минуты в первом периоде дважды поразили ворота соперников. Во вторые двадцать минут усилиями Игоря Ревенко «Гомель» одну шайбу отыграл — 1:2. Однако окончательный счет при игре в меньшинстве на 59-й минуте установил Роман Малиновский — 3:1 в пользу «Шахтера», который прервал трехматчевую серию поражений.

Столичная «Юность» взяла убедительный реванш у жлобинского «Металлурга» за поражение 15 января (2:3). На домашней площадке подопечные Михаила Захарова были сильнее «сталеваров» — 6:1. Гродненский «Неман» не оставил шансов «Динамо-Молодечно», также одержав в родных стенах крупную победу 6:1.

Турнирная таблица подгруппы А: 1."Ю 1."Ю 1."Ю 1."Ю 1."Ю 1."Юеталлург — 45/33.

Матчи подгруппы Б завершились со следующими результатами: «Химик-СКА» (Новополоцк) — «Лида» — 0:4, «Могилев» — «Брест» -2:4.

Турнирное положение подгруппы Б: 1."Ю 1."Ю 1."Ю 1."Ю 1."Ю 1."Юогилев — 22/33.

По итогам второго этапа чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге команды подгруппы А и два лучших клуба в подгруппе Б выступят в плей-офф. Очередные матчи экстралиги состоятся 21 января.

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