«Кривбасс» с трудом обыграл «Витязь» в матче Украинской хоккейной лиги

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Хозяева поля добились успеха, проигрывая после первого периода. Впрочем, на один гол гостей, хозяева забили четыре безответных шайбы.

Кривбасс — Витязь 4:1 (0:1, 3:0, 1:0).

Шайбы: 02:28 Ханин (Посевин, Кривонос — больш.) — 0:1; 26:29 Вал. Алексюк (Михеенок, Рубан) — 1:1; 28:43 Слюсарь (Вал. Алексюк, Михеенок) — 2:1; 32:02 Свищев (меньш.) — 3:1; 59:25 Рябенко (Слюсарь — меньш., п.в.) — 4:1.

Накануне, в матчах очередного тура, киевский «Дженералз» проиграл «Белому Барсу» из Белой Церкви (1:7), а «Донбасс» проиграл «Кременчуку» в матче лидеров турнира со счетом 0:3.

После этого тура у «Донбасса» 75 очков (30 игр), «Кременчука» — 72 (30), «Кривбасса» — 51 (29), «Дженералз» — 34 (29), «Белого Барса» — 17 (29), «Витязя» — 12 (27).