Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28472681/
18 января 2017, 18:45 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Олимпийская сборная России сыграет на Кубке Германии-2017

Олимпийская сборная России по хоккею примет участие в традиционном ноябрьском турнире Кубок Германии, сообщил «Чемпионату» первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

В турнире, который пройдёт с 10 по 12 ноября 2017 года, примут участие сборные России, Словакии, Германии и США. Россияне заменят в составе участников команду Швейцарии.

В феврале 2017 года олимпийская сборная сыграет на Кубке Словакии, в апреле примет участие в Кубке «Алросы», который пройдёт в Санкт-Петербурге.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России