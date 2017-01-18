Олимпийская сборная России сыграет на Кубке Германии-2017
Олимпийская сборная России по хоккею примет участие в традиционном ноябрьском турнире Кубок Германии, сообщил «Чемпионату» первый
вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
В турнире, который пройдёт с 10 по 12 ноября 2017 года, примут участие сборные России, Словакии, Германии и США. Россияне заменят в составе участников команду Швейцарии.
В феврале 2017 года олимпийская сборная сыграет на Кубке Словакии, в апреле примет участие в Кубке «Алросы», который пройдёт в
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