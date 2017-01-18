Шведская «Фрелунда» в третий раз подряд вышла в финал хоккейной Лиги чемпионов

Шведская дружина пробилась в финал в третий раз подряд, уверенно переиграв в полуфинале швейцарский «Фрибург». На своей площадке шведы победили с результатом 5:1, а затем в гостях выиграли с «сухим» счетом 4:0. До этого на пути к своему третьему решающему поединку чемпионской лиги хоккеисты из Гетеборга сначала стали победителями турнира в предварительной группе А, затем в 1/16 финала одолели чемпиона Беларуси минскую «Юность» — 2:3 (в гостях) и 5:0 (дома), потом была сильнее немецкого «Берлина» — 6:1 (в гостях) и 4:1 (дома), в четвертьфинале обыграли земляков из «Линчепинга» — 4:0 (дома) и 5:2 (в гостях). В первом финале Лиги чемпионов-2015 «Фрелунда» уступила еще одному шведскому клубу «Лулео» — 2:4, а в прошлом сезоне победила финский «Кярпят» — 2:1.

Чешская «Спарта» впервые сыграет в решающем поединке главного клубного турнира Старого Света, переиграв в полуфинале шведский «Векше» — 2:1 (в гостях) и 4:0 (дома), который был соперником «Юности» на групповом этапе этих соревнований. На предыдущих стадиях плей-офф пражские хоккеисты поочередно взяли верх над прошлогодним финалистом «Кярпятом», шведским «Йончепингом» и швейцарским «Берном».

Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 7 февраля в Гетеборге на ледовой арене «Скандинавиум», вмещающей 12 тыс. зрителей.