«Дженералз» взяли реванш у «Белого Барса» за поражение трехдневной давности в УХЛ
В Броварах (Киевская область) завершился матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором «Дженералз» принимал «Белый Барс» и выиграл, взяв реванш за поражение трехдневной давности (4:5), сообщает официальный сайт лиги.
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«Дженералз» — «Белый Барс» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).
Шайбы: 1:0 — Шиманский (Полищук), 25:16, 2:0 — Янишевский (Скрипец, Овчинников), 34:44-бол, 3:0 — Н. Дворник (И. Дворник), 42:16, 4:0 — Янишевский (Овчинников, Татаренко), 46:48-бол.
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