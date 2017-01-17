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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28455763/
17 января 2017, 14:38 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

Натан Робинсон покинул солигорский «Шахтер» из-за конфликта с Олегом Антоненко

По сведениям «Прессбола», причиной расставания канадского форварда Натана Робинсона с солигорским «Шахтером» стал конфликт с ассистентом главного тренера команды Олегом Антоненко.

По сведениям <span class=error>Прессбола</span> причиной расставания канадского форварда <span class=error>Натана</span> <span class=error>Робинсона</span> с <span class=error>солигорским</span> Шахтером стал конфликт с ассистентом главного тренера команды Олегом <span class=error>Антоненко</span>. Увеличить
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О причинах конфликта рассказал корреспондент «ПБ» Артур Жоль.

Поговаривают, в столице канадца видели нередко, и порой он возвращался в Солигорск ближе к утру, причем тренировки или игры не становились тому преградой. Вроде бы на это смотрели сквозь пальцы — от дефицитного исполнителя негоже отказываться. Пускай знакомиться — лишь бы на льду не филонил. Но, по нашим сведениям, как раз на льду, во время тренировки, и случился конфликт, который привел к суровым последствиям. Претензия ассистента Цыплакова Олега Антоненко после одного из упражнений была воспринята легионером слишком болезненно: дескать, не учите жить — я поиграл в НХЛ. Антоненко тоже много где поиграл, пусть и не в НХЛ. Слово за слово — коса нашла на камень. И хоккейная коробка полыхнула повышенными тонами да ненормативной лексикой.

Строптивого форварда отправили остыть, а позже предложили извиниться перед командой и лично перед тренером. Но Робинсон счел такое предложение непристойным и, не сумев победить гордость, принялся паковать чемоданы….

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