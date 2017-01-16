«Бейбарыс» переиграл «Оденсе Бульдогс» на Континентальном Кубке
В заключительном матче
супер-финала Континентального Кубка 2016−2017 атырауский «Бейбарыс» одержал волевую победу над датским «Оденсе Бульдогс» — 3:2 ОТ.
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Таким образом действующий чемпион Казахстана занял по итогам турнира второе место в квартете.
«Оденсе Бульдогс» — «Бейбарыс» 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1).
Шайбы:
1:0 — 00:48 Стернер (Бьеррум, Хоэ)
2:0 — 04:36 Нильсен (Романо, Страндберг)
2:1 — 09:05 Рыжих (Зубков)
2:2 — 59:46 Коробов
2:3 — 64:35 Вишняков (Щербатов).
Вратари: Галански — Микушин (
Броски: 25:45
Штрафы: 4:4.
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