Победителем турнира стал британский «Ноттингем». В суперфинале также участвовали «Риттен» (Италия), «Бейбарыс» (Атырау, Казахстан) и «Оденсе» (Дания).



«Ноттингем» обыграл всех своих соперников («Оденсе» — 2:0, «Бейбарыс» — 3:2 Б, «Риттен» — 4:1) и впервые в истории стал обладателем Континентального кубка. Это первый такой успех для клубов из Великобритании. За команду играют известные в прошлом по выступлениям в НХЛ игроки — обладатель Кубка Стэнли Джейсон Уильямс и тафгай Брайан Макгрэттан.



За 20-летнюю историю второго по значимости европейского трофея победу в Кубке одерживали клубы 10 стран: Швейцарии — 4 раза, Словакии — 4, Белоруссии — 3, России — 2 («Лада» в 2006 году и «Ак Барс» в 2008-м), Франции — 2, Финляндии, Австрии, Украины, Норвегии и Великобритании — по одному разу.