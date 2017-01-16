Жлобинский «Металург» нанес поражение «Юности» в овертайме в очередном матче экстралиги

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Лидер турнирной таблица подгруппы «А» в середине первого периода после точного броска финского легионера Йессе Ниинимяки повел в счете. Хоккеисты «Металлурга» отыгрались во вторые двадцать минут встречи. Уступая «Юности» к 32-й минуте уже 0:2 (большинство у минчан реализовал Александр Когалев), голевой дубль сделал нападающий «сталеваров» Всеволод Кашкар — 2:2. Основное время игры закончилось с ничейным счетом, а в дополнительные пять минут Антон Киречко с передачи Всеволода Кашкара, установил окончательный счет — 3:2, в пользу «Металлурга».

Поражение на выезде не повлияло на лидирующую позицию в таблице «Юности», чего нельзя сказать о «Шахтере». Солигорская команда уступила в гостях «Гомелю» 2:3 и утратила третье место в подгруппе «А». В прошедшем туре не смог набрать очков и еще один из фаворитов сезона — гродненский «Неман». Подопечные Сергея Пушкова неудачно провели начало встречи в Молодечно и уступили местному «Динамо» — 2:3.

Турнирное положение подгруппы «А»: 1. «Юность-Минск» — 81 очко/32 матча. 2. «Неман» — 71/32. 3. «Гомель» — 63/32. 4. «Динамо-Молодечно» — 63/32. 5. «Шахтер» — 61/32. 6. «Металлург» — 45/32.

Матчи подгруппы «Б» завершились со следующими результатами: «Беларусь U-20» — «Лида» — 4:3, «Витебск» — «Могилев» — 5:7, «Химик-СКА» (Новополоцк) — «Брест» — 5:3.

Турнирное положение подгруппы «Б»: 1. «Лида» — 49 очков/31 матчей. 2. «Беларусь U20» — 47/30. 3. «Химик-СКА» — 27/32. 4. «Витебск» — 25/32. 5. «Могилев» — 22/32. 6. «Брест» — 16/32.