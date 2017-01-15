«Кривбасс» разгромил «Витязь»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок 30-го тура завершился со счетом 1:8, сообщает «Сегодня».

«Кривбасс» добыл первую в 2017 году выездную победу. «Витязь» не сумел оказать сопротивления подопечным Александра Куликова. Уже с первых минут матча стало ясно, что соперники находятся на совершенно разных полюсах — хозяева окопались у своих ворот, практически не предпринимая попыток атаковать.

«Кривбасс» в таблице чемпионата Украины занимает третье место, «Витязь» — пятое.

«Витязь» — «Кривбасс» — 1:8 (0:3, 0:3, 1:2).

Шайбы: 0:1 — Секирко (Рябенко, Н. А. Попов), 10:42, 0:2 — Секирко (Савченко), 15:27, 0:3 — Пидгурский (Рубан, Декало), 19:33, 0:4 — Секирко (Рябенко, Афанасьев), 30:05-бол, 0:5 — Ворона (Александров, Максименко), 34:51, 0:6 — Свищев, 37:33, 0:7 — Алексюк (Декало, Михеенок), 44:20, 1:7 — Нестерук (Кривда), 51:25, 1:8 — Михеенок (Максименко, Ворона), 52:24.

Фото: uhl.com.ua.