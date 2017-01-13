Сборная Беларуси проведет в апреле матчи хоккейного Евровызова в Гродно
13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси проведет в апреле матчи Европейского хоккейного вызова в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
пресс-службе ФХБ.
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На заседании представителей федерации с руководством Гродненского облисполкома и хоккейного клуба «Неман» принято решение провести 21 и 22 апреля матчи Беларусь — Швеция в Ледовом дворце областного центра.
Поединки Евровызова со шведами станут важным этапом подготовки к чемпионату мира, который стартует 5 мая. В апреле подопечные Дэйва Льюиса проведут матчи Евровызова на площадке соперника с Латвией (
На чемпионате мира сборная Беларуси первую игру проведет 5 мая в Париже в группе В против соперников из Финляндии.
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