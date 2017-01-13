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13 января 2017, 21:54 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Сборная Беларуси проведет в апреле матчи хоккейного Евровызова в Гродно

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси проведет в апреле матчи Европейского хоккейного вызова в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

На заседании представителей федерации с руководством Гродненского облисполкома и хоккейного клуба Неман принято решение провести 21 и 22 апреля матчи <span class=error>Беларусь</span> — Швеция в Ледовом дворце областного центра. Увеличить
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На заседании представителей федерации с руководством Гродненского облисполкома и хоккейного клуба «Неман» принято решение провести 21 и 22 апреля матчи Беларусь — Швеция в Ледовом дворце областного центра.

Поединки Евровызова со шведами станут важным этапом подготовки к чемпионату мира, который стартует 5 мая. В апреле подопечные Дэйва Льюиса проведут матчи Евровызова на площадке соперника с Латвией (7—8 апреля), дома с Германией (14—15 апреля) и на выезде с Францией (28—29 апреля).

На чемпионате мира сборная Беларуси первую игру проведет 5 мая в Париже в группе В против соперников из Финляндии.

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«Евровызов». Сборная Беларуси дважды сыграет с командой Швеции в Гродно

«Евровызов». Сборная Беларуси дважды сыграет с командой Швеции в Гродно

В Гродно состоялось заседание представителей Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь», руководителей Гродненского областного исполнительного комитета, Гродненского центра олимпийского резерва по хоккею с шайбой и Общественной организации «Профессиональный хоккейный клуб «Неман», сообщает hockey.by.
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