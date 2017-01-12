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12 января 2017, 17:26 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

«Евровызов». Сборная Беларуси дважды сыграет с командой Швеции в Гродно

В Гродно состоялось заседание представителей Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь», руководителей Гродненского областного исполнительного комитета, Гродненского центра олимпийского резерва по хоккею с шайбой и Общественной организации «Профессиональный хоккейный клуб «Неман», сообщает hockey.by.

В Гродно состоялось заседание представителей Ассоциации Федерация хоккея Республики <span class=error>Беларусь</span> руководителей Гродненского областного исполнительного комитета Гродненского центра олимпийского резерва по хоккею с шайбой и Общественной организации Профессиональный хоккейный клуб Неман сообщает hockey.by. Увеличить
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В ходе заседания было окончательно согласовано решение о проведении матчей международного турнира «Европейский хоккейный вызов» с участием национальных сборных команд Беларуси и Швеции на льду Ледового дворца спорта города Гродно.

Расписание матчей:
21 апреля (пятница). 19.00. Беларусь — Швеция
22 апреля (суббота). 17.00. Беларусь — Швеция.

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Хоккеисты «Юности» победили «Шахтер» в овертайме и удерживают лидерство в экстралиге

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» победили «Шахтер» со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0) в овертайме и удерживают лидерство в турнирной таблице экстралиги чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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