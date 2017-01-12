«Евровызов». Сборная Беларуси дважды сыграет с командой Швеции в Гродно
В Гродно состоялось заседание представителей Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь», руководителей Гродненского областного исполнительного комитета, Гродненского центра олимпийского резерва по хоккею с шайбой и Общественной организации «Профессиональный хоккейный клуб «Неман», сообщает hockey.by.
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В ходе заседания было окончательно согласовано решение о проведении матчей международного турнира «Европейский хоккейный вызов» с участием национальных сборных команд Беларуси и Швеции на льду Ледового дворца спорта города Гродно.
Расписание матчей:
21 апреля (пятница). 19.00. Беларусь — Швеция
22 апреля (суббота). 17.00. Беларусь — Швеция.
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