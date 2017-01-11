Хоккеисты «Юности» победили «Шахтер» в овертайме и удерживают лидерство в экстралиге

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Для солигорского «Шахтера» матч на «Чижовка-Арене» против действующего чемпиона складывался удачно до середины третьего периода. Команда Владимира Цыплакова и Олега Антоненко к 45-й минуте вела в счете 2:1, но удержать преимущество не смогла. Без заболевших нападающих Андрея Михнова, Виктора Туркина и защитника Олега Горошко, «Юность», уступая, сумела дважды забросить в ходе третьего периода. Точными бросками отличились Владимир Джиг и Даниэль Корсо — 3:2. Усилиями многоопытных Ярослава Чуприса и Андрея Михалева, разыгравших комбинацию на 58-й минуте, «Шахтеру» удалось перевести игру в овертайм — 3:3. Однако в дополнительном периоде удача была на стороне минчан, в составе которых автором победного гола стал Алексей Ефименко.

Результаты матчей подгруппы «А»: «Юность-Минск» — «Шахтер» (Солигорск) — 4:3 (в овертайме), «Динамо-Молодечно» — «Металлург» (Жлобин) — 6:0, «Неман» (Гродно) — «Гомель» — 3:1.

Турнирная таблица подгруппы «А»: 1. «Юность-Минск» — 77 очков/30 матчей. 2. «Неман» — 71/30. 3. «Шахтер» — 61/30. 4. «Гомель» — 60/30. 5. «Динамо-Молодечно» — 57/30. 6. «Металлург» — 40/30.

Матчи экстралиги в подгруппе «Б» завершились со следующими результатами: «Лида» — «Витебск» — 5:1, «Брест» — «Могилев» — 6:3, «Химик-СКА» — «Беларусь U-20» — 1:6.

Турнирное положение подгруппы «Б»: 1. «Лида» — 49 очков/29 матчей. 2. «Беларусь U20» — 41/28. 3. «Витебск» — 25/30. 4. «Химик-СКА» — 21./30. 5. «Могилев» — 19/29. 6. «Брест» — 13/30.