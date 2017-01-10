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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28383972/
10 января 2017, 23:12 | Хоккей: Европа | УНИАН

УХЛ: «Кривбасс» обыграл «Дженералз», «Кременчук» разгромил «Витязь»

В Кривом Роге и Кременчуге завершились матчи очередного игрового дня чемпионата Украинской хоккейной лиги, в которых «Кривбасс» обыграл столичный «Дженералз» (4:2), а «Кременчук» разгромил харьковский «Витязь» (18:1), сообщает официальный сайт турнира.

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Ранее в рамках этого тура донецкий «Донбасс» обыграл «Белый Барс» из Белой Церкви — 6:3.

Таким образом, после очередных игр, лидирует в турнире по-прежнему донецкий «Донбасс» (29 игр, 75 очков), на 2-м месте — «Кременчук» (28, 66) на 3-м — «Кривбасс» (26, 45). В нижней части таблицы идут «Д0женералз» (26, 31), «Витязь» (25,12) и «Белый Барс» из Белой Церкви (26, 11).

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