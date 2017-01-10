УХЛ: «Кривбасс» обыграл «Дженералз», «Кременчук» разгромил «Витязь»
В Кривом Роге и Кременчуге завершились матчи очередного игрового дня чемпионата Украинской хоккейной лиги, в которых «Кривбасс» обыграл столичный «Дженералз» (4:2), а «Кременчук» разгромил харьковский «Витязь» (18:1), сообщает официальный сайт турнира.
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Ранее в рамках этого тура донецкий «Донбасс» обыграл «Белый Барс» из Белой Церкви — 6:3.
Таким образом, после очередных игр, лидирует в турнире
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