Илья Коренчук: Если Беларусь не заинтересована в моих услугах, а Украина наоборот видит меня в составе, почему бы и не попробовать?

Я не против. В последнее время в СМИ часто появляется информация о твоей смене гражданства. Насколько серьезны твои намерения?

До 16 лет я был в сборной Беларуси. Жили мы в Минске. Я играл там хорошо, но потом решил уехать. Я не думал, что это станет причиной того, что тренер больше не будет вызывать меня. Конечно, я расстроился. В сборную Беларуси сложнее попасть. Там другой подбор, большая конкуренция. Но это придает азарта. Но если Беларусь не заинтересована в моих услугах, а Украина наоборот видит меня в составе, почему бы и не попробовать? А поиграть на чемпионатах мира — это хороший опыт. Я бы хотел попробовать себя на таком уровне, — приводит слова хоккеиста sportarena.com.