Вынесенный матч шведского этапа Евротура с финнами хоккеисты РФ сыграют в Петербурге

Третий этап Евротура в сезоне-2016/17 пройдет в Швеции с 9 по 12 февраля. Матч между сборными России и Финляндии 9 февраля будет вынесенным.

«Вынесенный матч шведского этапа Евротура против сборной Финляндии будет сыгран в ледовом дворце “Юбилейный” в Санкт-Петербурге», — сказал Ротенберг по телефону.