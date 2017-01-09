Вынесенный матч шведского этапа Евротура с финнами хоккеисты РФ сыграют в Петербурге
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Вынесенный матч шведского этапа Евротура против команды Финляндии сборная России проведет в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, сообщил агентству «Р-Спорт» первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
Третий этап Евротура в сезоне-2016/17 пройдет в Швеции с 9 по 12 февраля. Матч между сборными России и Финляндии 9 февраля будет вынесенным.
«Вынесенный матч шведского этапа Евротура против сборной Финляндии будет сыгран в ледовом дворце “Юбилейный” в Санкт-Петербурге», — сказал Ротенберг по телефону.
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