Один из лидеров белорусской «молодежки» перешел в солигорский «Шахтер»

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В нынешнем сезоне на его счету 24 матча в экстралиге и первое место в командном списке бомбардиров — 27 (10+17) очков. На чемпионате мира в группе «А» дивизиона 1 в Бремерхафене, где сборная двадцатилеток вернулась в элиту, Астанков стал третьим по результативности среди соотечественников: 6 (1+5) баллов в 5 поединках.

Воспитанник витебского хоккея попал в сферу интересов горняков еще год назад и летом 2015-го перебрался в Солигорск. Однако дебютировать за «кротов» тогда не успел. Его забрали сначала в МХЛовскую «Юность», а затем — в «Динамо» U-20.