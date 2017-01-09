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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28366973/
9 января 2017, 14:53 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

Один из лидеров белорусской «молодежки» перешел в солигорский «Шахтер»

Один из лидеров белорусской «молодежки» Евгений Астанков (1997) перешел в солигорский «Шахтер».

Один из лидеров белорусской <span class=error>молодежки</span> Евгений <span class=error>Астанков</span> (1997) перешел в <span class=error>солигорский</span> Шахтер. Увеличить
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В нынешнем сезоне на его счету 24 матча в экстралиге и первое место в командном списке бомбардиров — 27 (10+17) очков. На чемпионате мира в группе «А» дивизиона 1 в Бремерхафене, где сборная двадцатилеток вернулась в элиту, Астанков стал третьим по результативности среди соотечественников: 6 (1+5) баллов в 5 поединках.

Воспитанник витебского хоккея попал в сферу интересов горняков еще год назад и летом 2015-го перебрался в Солигорск. Однако дебютировать за «кротов» тогда не успел. Его забрали сначала в МХЛовскую «Юность», а затем — в «Динамо» U-20.

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