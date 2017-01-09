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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28364237/
9 января 2017, 11:43 | Хоккей: Европа | Comments.ua

«Донбасс» обыграл «Белый Барс»

Новый год «Донбасс» начал с победы, продлив свою успешную серию до 14 игр кряду.

Новый год Донбасс начал с победы продлив свою успешную серию до 14 игр кряду. Увеличить
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В рамках 29-го тура Украинской хоккейной лиги дончане обыграли белоцерковский «Белый Барс», сообщает «Сегодня».

«Донбасс» — «Белый Барс» — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1).

Шайбы: 0:1 Бондаренко (Ядловский, Ромащенко), 10:37, 1:1 Кугут (Никифоров, Буценко), 16:23-бол, 2:1 Никифоров (Кугут), 18:22, 2:2 Бабинец (Даниленко, Разумов), 23:30, 3:2 Р. Благой (Шафаренко, Нименко), 27:25, 4:2 Егоров (Толстушко, Рамазанов), 38:46, 5:2 Р. Благой (Победоносцев, Шафаренко), 40:30, 5:3 Бондаренко (Ромащенко, Лесников), 42:53, 6:3 Буценко (Егоров), 58:31.

Фото: ХК «Донбасс».

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