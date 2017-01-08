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8 января 2017, 21:53 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Белоруска в 18 лет стала вратарем хоккейной команды в Швеции

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженка Беларуси Юлия Маркевич в свои 18 лет стала хоккейным вратарем в Швеции. Об этом пишет «Прессбол».

Девушка рассказала что в пятилетнем возрасте переехала с родителями в шведский город Эскильстуна. Около двух лет она занималась фигурным катанием в местном клубе <span class=error>Линден</span>. Увеличить
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Сейчас девушка играет за шведскую хоккейную команду «Ферьестад» (город Карлстад), которая выступает в Шведской элитной серии — высшем дивизионе чемпионата Швеции. Команда девять раз становилась чемпионом Швеции.

Девушка рассказала, что в пятилетнем возрасте переехала с родителями в шведский город Эскильстуна. Около двух лет она занималась фигурным катанием в местном клубе «Линден». Однако в восемь лет увидела, как играют хоккеисты, и решила тоже попробовать. Как признается юная спортсменка, возможно, сработали отцовские гены. В Беларуси ее папа какое-то время занимался хоккеем.

В городе Эскильстуне была команда девочек от пяти до десяти лет. Сначала играла в нападении, а позднее стала вратарем.

По словам Юлии Маркевич, в Швеции девочкам разрешено играть среди парней, так случилось, что некоторое время она была вратарем в команде мальчишек. «Каково девчонке в мужской раздевалке? Первое время стремно. Но потом ребята приняли за свою — как пацана», — делится молодая хоккеистка.

Юля (помимо игры в хоккей) в настоящее время учится в гимназии города Лександ по специальности экономика. Выбрала город Лександ в первую очередь из-за хоккея — здесь хороший клуб.

Она планирует закончить учебу в Лександе и временно здесь тренироваться, а на игры ездить в Карлстад, где находится команда «Ферьестад».

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