Белоруска в 18 лет стала вратарем хоккейной команды в Швеции
8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженка Беларуси Юлия Маркевич в свои 18 лет стала хоккейным вратарем в Швеции. Об этом пишет «Прессбол».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сейчас девушка играет за шведскую хоккейную команду «Ферьестад» (город Карлстад), которая выступает в Шведской элитной серии — высшем дивизионе чемпионата Швеции. Команда девять раз становилась чемпионом Швеции.
Девушка рассказала, что в пятилетнем возрасте переехала с родителями в шведский город Эскильстуна. Около двух лет она занималась фигурным катанием в местном клубе «Линден». Однако в восемь лет увидела, как играют хоккеисты, и решила тоже попробовать. Как признается юная спортсменка, возможно, сработали отцовские гены. В Беларуси ее папа
В городе Эскильстуне была команда девочек от пяти до десяти лет. Сначала играла в нападении, а позднее стала вратарем.
По словам Юлии Маркевич, в Швеции девочкам разрешено играть среди парней, так случилось, что некоторое время она была вратарем в команде мальчишек. «Каково девчонке в мужской раздевалке? Первое время стремно. Но потом ребята приняли за свою — как пацана», — делится молодая хоккеистка.
Юля (помимо игры в хоккей) в настоящее время учится в гимназии города Лександ по специальности экономика. Выбрала город Лександ в первую очередь
Она планирует закончить учебу в Лександе и временно здесь тренироваться, а на игры ездить в Карлстад, где находится команда «Ферьестад».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter