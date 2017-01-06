Команда Президента Беларуси вышла в финал Рождественского турнира в Минске

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Команда Президента Беларуси в заключительном поединке предварительного этапа встретила упорное сопротивление со стороны соперников и смогла открыть счет лишь за четыре минуты до окончания первого периода, когда цели достиг дальний бросок защитника Александра Макрицкого. В дебюте второй двадцатиминутки Максим Слыш удвоил результат, а в середине периода третью шайбу в ворота швейцарцев забросил Даниэль Корсо. В заключительной трети матча хозяева турнира еще трижды порадовали зрителей заброшенными шайбами — сначала отличился Александр Макрицкий, затем Андрей Асташевич, точку поставил Андрей Глебов — 6:0. В команде Швейцарии лучшим был признан голкипер Флавио Людке.

В первом туре команда главы белорусского государства уверенно переиграла хоккеистов Объединенных Арабских Эмиратов — 7:3, затем взяла верх над дебютантом соревнований — командой Балкан — 14:7. Сегодня свою вторую викторию подряд одержала сборная ОАЭ, переигравшая балканцев со счетом 9:5, что позволит ей впервые сыграть в поединке за 3-е место на Рождественском турнире. Итоговое положение в группе А: Беларусь — 6 очков, ОАЭ — 4, Швейцария — 2, Балканы — 0. Победителем группы В стали хоккеисты Финляндии, переигравшие сегодня словаков со счетом 5:3. Российская дружина взяла верх над командой Германии — 6:0.

Итоговое положение в группе В: Финляндия — 5, Словакия — 4, Россия — 3, Германия — 0. Таким образом, в заключительный день Рождественского турнира 7 января в 13.00 в матче за бронзу встретятся команды ОАЭ и Словакии. В 18.00 начнется решающий поединок за главный приз между ледовой дружиной Президента Беларуси и хоккеистами Финляндии. Оба медальных матча пройдут на главной площадке «Чижовка-Арены», вход на игры свободный. В прошлые годы победителем Рождественского международного турнира 9 раз становилась команда Президента Беларуси (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016). Трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

Организаторами турнира являются Президентский спортивный клуб, ассоциация «Федерация хоккея Беларуси», Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.

Фото Максима Гучека, Николая Петрова.