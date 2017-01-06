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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28349360/
6 января 2017, 20:14 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Команда России завершила выступление на ХIII Рождественском турнире победой над Германией

Вопрос о победителе в матче, прошедшем на малой площадке «Чижовка-Арены», российские игроки сняли уже после двух периодов, когда пять раз поразили ворота соперников.

Вопрос о победителе в матче прошедшем на малой площадке <span class=error>Чижовка</span>-Арены российские игроки сняли уже после двух периодов когда пять раз поразили ворота соперников. Увеличить
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6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда России завершила выступление на ХIII Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси победой в группе В над Германией со счетом 6:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос о победителе в матче, прошедшем на малой площадке «Чижовка-Арены», российские игроки сняли уже после двух периодов, когда пять раз поразили ворота соперников. В заключительные двадцать минут Олег Брындин установил окончательный счет — 6:0. Команда России в ходе турнира уступила сборной Словакии 0:12, сыграла вничью с Финляндией — 4:4 и заняла третье место в группе В.

В заключительных матчах третьего тура предварительного этапа Рождественского турнира в группе А сегодня встретятся хоккейная команда Президента Беларуси и Швейцарии (19.00), в группе В на лед малой площадки спорткомплекса выйдут команды Финляндии и Словакии (19.00), которые определят победителя квартета и участника финала XIII Рождественского международного турнира.

Фото Андрея Покумейко.

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