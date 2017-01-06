Хоккеисты ОАЭ победили балканцев на Рождественском турнире в Минске

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске завершается первый этап XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем матче хоккеисты Объединенных Арабских Эмиратов на главной площадке «Чижовка-Арены» встречались с дебютантом этих соревнований командой Балкан и одержали убедительную победу со счетом 9:5 (4:1, 5:2, 0:2). Это вторая подряд виктория команды ОАЭ на нынешних состязаниях, накануне она неожиданно для всех обыграла швейцарцев — 6:1.

Во второй сегодняшней игре предварительной группы А в 19.00 на лед выйдут дружина Президента Беларуси и хоккеисты Швейцарии. Белорусы имеют в своем активе две виктории — над командами ОАЭ (7:3) и Балкан (14:7). Швейцарцы сначала победили балканцев — 13:2, а затем уступили команде ОАЭ.

Команды группы В проводят встречи на малой арене. Хоккеисты Германии и России начали свой поединок в 15.00, а лидеры этого квартета словаки в 19.00 сыграют с финскими хоккеистами. Команда Словакии на старте обыграла россиян (12:0) и немцев (6:1). Финны были сильнее команды Германии (11:3) и сыграли вничью с российскими хоккеистами (4:4).

В заключительный день Рождественского турнира 7 января на главной площадке «Чижовка-Арены» состоятся два матча — в 13.00 бронзу разыграют команды, занявшие вторые места в предварительных квартетах, в 18.00 победители групп встретятся в поединке за главный приз. Вход на все игры свободный.