Участники медальных матчей определятся сегодня на хоккейном Рождественском турнире в Минске

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6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на льду «Чижовка-Арены» определятся участники решающих поединков за награды XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный фаворит соревнований команда Президента Беларуси в заключительном туре предварительной группы А встретится с хоккеистами Швейцарии (начало в 19.00). Белорусы уже одержали две уверенные виктории над командами Объединенных Арабских Эмиратов (7:3) и Балкан (14:7), швейцарцы сначала переиграли балканских хоккеистов (13:2), а затем неожиданно уступили южанам (1:6). Поэтому в сегодняшней встрече хозяевам, чтобы занять первое место и выйти в главный финал, можно даже сыграть вничью. В другом поединке этого квартета сегодня сыграют хоккеисты сборной Балкан и ОАЭ (14.00). Турнирное положение после двух игровых дней: Беларусь — 4 очка, ОАЭ — 2, Швейцария — 2, Балканы — 0. Команды группы А свои встречи проводят на главной площадке «Чижовки-Арены».

На малой арене сегодня пройдут заключительные матчи в квартете В. На первое место здесь претендуют хоккеисты Финляндии и Словакии, которые выйдут на лед в 19.00. Для выхода в финал словакам сегодня нужно не проиграть, ведь до этого они победили команды России (12:0) и Германии (6:1). Финнам же, которые в прошлом году впервые играли в решающем поединке, нужна только победа. В первом матче они разгромили немецкую дружину (11:3), а потом разошлись миром с россиянами (4:4). В 15.00 начнется встреча Германия — Россия. Положение команд после двух туров: Словакия — 4 очка, Финляндия — 3, Россия — 1, Германия — 0.

В споре бомбардиров сейчас лидирует Александр Лукашенко. Президент Беларуси в двух стартовых матчах набрал 8 очков по системе «гол плюс пас» — 5 шайб и 3 результативные передачи.

По итогам первого этапа победители групп 7 января встретятся в финальном матче за первое место, вторые команды сыграют в поединке за 3-е место.

Год назад в главном финале Рождественского турнира команда Президента Беларуси обыграла финских хоккеистов со счетом 2:1, в игре за бронзу словаки были сильнее шведов — 17:3.