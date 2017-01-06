В Гродно организуют прямые трансляции игр международного детского турнира по хоккею

В Гродно 6 января впервые пройдет международный хоккейный турнир на призы председателя Гродненского областного исполнительного комитета. Участие в нем примут юные хоккеисты 2007 года рождения, представляющие команды из Беларуси, Латвии и России.

«Подобный турнир в Гродно проводится впервые. В дальнейшем планируется расширение количества участников, турниры для различных возрастов», — отметили в управлении спорта и туризма. Там подчеркнули, что одной из главных особенностей детского турнира станут прямые трансляции матчей. Посмотреть их можно будет на специальном youtube канале. Причем некоторые трансляции будут проходить в сопровождении комментаторов. Кстати, такой подход ранее использовался на некоторых домашних играх младших гродненских команд во время различных турниров.

«Порадовало немалое количество просмотров. Если есть необходимое оборудование, подготовленные специалисты, то такое направление работы необходимо развивать», — подчеркнули в управлении спорта и туризма. Нововведение, как ожидается, положительно скажется на имидже гродненского турнира.

Добавить интереса к турниру со стороны зрителей и участников призвана конкурсная программа «Суперскилс». Во второй день соревнований, 7 января, определят победителей в номинациях «Лучший буллитер», «Лучший голкипер», «Лучший круг на скорость» и других.