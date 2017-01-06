В Гродно организуют прямые трансляции игр международного детского турнира по хоккею
6 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно организуют прямые трансляции игр международного детского турнира по хоккею в сети интернет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.
В Гродно 6 января впервые пройдет международный хоккейный турнир на призы председателя Гродненского областного исполнительного комитета. Участие в нем примут юные хоккеисты 2007 года рождения, представляющие команды из Беларуси, Латвии и России.
«Подобный турнир в Гродно проводится впервые. В дальнейшем планируется расширение количества участников, турниры для различных возрастов», — отметили в управлении спорта и туризма. Там подчеркнули, что одной из главных особенностей детского турнира станут прямые трансляции матчей. Посмотреть их можно будет на специальном youtube канале. Причем некоторые трансляции будут проходить в сопровождении комментаторов. Кстати, такой подход ранее использовался на некоторых домашних играх младших гродненских команд во время различных турниров.
«Порадовало немалое количество просмотров. Если есть необходимое оборудование, подготовленные специалисты, то такое направление работы необходимо развивать», — подчеркнули в управлении спорта и туризма. Нововведение, как ожидается, положительно скажется на имидже гродненского турнира.
Добавить интереса к турниру со стороны зрителей и участников призвана конкурсная программа «Суперскилс». Во второй день соревнований, 7 января, определят победителей в номинациях «Лучший буллитер», «Лучший голкипер», «Лучший круг на скорость» и других.
Пройдет турнир на главной ледовой арене Гродно. Сыграют команды по системе каждый с каждым. В первом туре 6 января сыграют следующие пары: «Гродненский центр олимпийского резерва по хоккею с шайбой» — «Пардаугава» (Латвия), «Олимп» (Россия) — «Лида», «Пираньи» (Минск) — «Химик» (Новополоцк). Завершится турнир 8 января церемонией награждения
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