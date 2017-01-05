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5 января 2017, 19:42 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Сборная Словакии одержала вторую победу на XIII Рождественском турнире и лидирует в группе В

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Словакии одержала вторую победу подряд на XIII Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси и лидирует в группе В, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На малой площадке <span class=error>Чижовка</span>-Арены словацкие хоккеисты оказались сильнее соперников из Германии со счетом 6:1 (2:1 2:0 2:0). Увеличить
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На малой площадке «Чижовка-Арены» словацкие хоккеисты оказались сильнее соперников из Германии со счетом 6:1 (2:1, 2:0, 2:0). Из шести голов победителей точными бросками в прошедшей встрече в том числе отметились известные в прошлом профессиональные игроки Мартин Штрбак и Ян Пардавы. В первый день Словакия выиграла у российской дружины — 12:0.

Во втором туре соревнований в группе В сегодня днем команда России сыграла вничью с Финляндией — 4:4. Перед заключительным, третьим туром предварительного этапа, матчи которого состоятся 6 января, турнирная таблица в квартете В выглядит следующим образом: 1. Словакия — 4 очка/2 матча. 2. Финляндия — 3/2. 3. Россия — ½. 4. Германия — 0/2.

Для выхода в финал XIII Рождественского турнира необходимо занять первое место. Наиболее высокие шансы сделать это в группе В имеют команды Словакии и Финляндии, которые проведут поединок между собой завтра в 19.00 на малой площадке «Чижовка-Арены». Победитель получит право сыграть 7 января в матче за главный трофей соревнований.

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