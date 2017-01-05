Хоккеисты ОАЭ одержали первую победу на Рождественском турнире в Минске

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Команда ОАЭ в третий раз выступает в белорусской столице и сегодня добилась виктории, переиграв соперников из Швейцарии со счетом 6:1 (0:1, 4:0, 2:0). Пропустив шайбу на финише стартового периода, южане не опустили рук и затем 6 раз поразили ворота соперников.

В первый игровой день команда ОАЭ уступила фавориту соревнований — команде Президента Беларуси — 3:7, а швейцарцы были сильнее дебютанта минского турнира — команды Балкан — 13:2.

Сегодня вечером в группе А на главной площадке «Чижовка-Арены» белорусы сыграют с балканцами (начало в 19.00).

В первом сегодняшнем поединке группы В финские и российские хоккеисты разошлись миром — 4:4. Позже завершится встреча команд Германии и Словакии. В стартовом туре словаки разгромили россиян — 12:0, а финны были сильнее немецкой дружины — 11:3.