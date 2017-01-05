Хоккеисты России и Финляндии сыграли вничью на Рождественском турнире в Минске

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россияне после неожиданного разгромного поражения в первом туре от словаков (0:12) сегодня сыграли гораздо увереннее и после двух периодов выигрывали со счетом 3:0. Финны не собирались сдаваться и на старте заключительной трети матча не только догнали соперников, но и вышли вперед — 4:3. В итоге упорный поединок завершился боевой ничьей — 4:4. В стартовом матче финские хоккеисты были сильнее команды Германии — 11:2.

Сегодня вечером немецкие хоккеисты встретятся с командой Словакии (начало в 17.00).

В группе А первыми на лед вышли команды Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов, а вечером ледовая дружина Президента Беларуси встретится с дебютантом соревнований — командой Балкан (19.00). На старте турнира белорусы были сильнее хоккеистов ОАЭ — 7:3, швейцарцы разгромили балканцев со счетом 13:2.

После завершения предварительного этапа победители групп 7 января встретятся в решающем поединке, команды, занявшие вторые места в группах, разыграют бронзу.