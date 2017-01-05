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5 января 2017, 17:16 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Хоккеисты России и Финляндии сыграли вничью на Рождественском турнире в Минске

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй игровой день XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси на льду «Чижовка-Арены» открыли команды России и Финляндии, выступающие в группе В, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Россияне после неожиданного разгромного поражения в первом туре от словаков (0:12) сегодня сыграли гораздо увереннее и после двух периодов выигрывали со счетом 3:0. Увеличить
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Россияне после неожиданного разгромного поражения в первом туре от словаков (0:12) сегодня сыграли гораздо увереннее и после двух периодов выигрывали со счетом 3:0. Финны не собирались сдаваться и на старте заключительной трети матча не только догнали соперников, но и вышли вперед — 4:3. В итоге упорный поединок завершился боевой ничьей — 4:4. В стартовом матче финские хоккеисты были сильнее команды Германии — 11:2.

Сегодня вечером немецкие хоккеисты встретятся с командой Словакии (начало в 17.00).

В группе А первыми на лед вышли команды Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов, а вечером ледовая дружина Президента Беларуси встретится с дебютантом соревнований — командой Балкан (19.00). На старте турнира белорусы были сильнее хоккеистов ОАЭ — 7:3, швейцарцы разгромили балканцев со счетом 13:2.

После завершения предварительного этапа победители групп 7 января встретятся в решающем поединке, команды, занявшие вторые места в группах, разыграют бронзу.

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Команда Беларуси победила на старте Рождественского турнира сборную ОАЭ

Команда Беларуси победила на старте Рождественского турнира сборную ОАЭ

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси победила на старте XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси соперников из Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 7:3 (3:0, 4:1, 0:2), передает корреспондент БЕЛТА.
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