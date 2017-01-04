Команда Беларуси победила на старте Рождественского турнира сборную ОАЭ
4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси победила на старте XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси соперников из Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 7:3 (3:0, 4:1, 0:2), передает корреспондент БЕЛТА.
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Обе команды на предварительном этапе турнира выступают в группе А. Хоккейная команда Президента Беларуси уже на 2-й минуте первого периода усилиями Константина Кольцова повела в счете — 1:0. Голевым
Лучшими игроками прошедшей встречи стали Омар
Команда ОАЭ во второй раз участвует в Рождественском турнире. Годом ранее белорусские хоккеисты и ледовая дружина ОАЭ встречались также на предварительной стадии, победа в январе 2016-го осталась за хозяевами — 11:8.
Во второй день соревнований в группе А сыграют ОАЭ — Швейцария (14.00), команда Президента Беларуси встретится со сборной Балкан (19.00). В группе В 5 января определят сильнейших Россия — Финляндия (13.00) и Германия — Словакия (17.00).
Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси проводится в Минске с 2005 года. В разные годы обладателем почетного трофея девять раз становилась команда Президента Беларуси (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016). Трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).
Организаторами турнира выступают Президентский спортивный клуб, ассоциация «Федерация хоккея Беларуси», Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.
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