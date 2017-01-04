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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28336716/
4 января 2017, 20:45 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Российские хоккеистки уверенно обыграли команду Швейцарии в матче Кубка наций

МОСКВА, 4 янв — Р-Спорт. Хоккеистки сборной России обыграли команду Швейцарии на старте группового этапа Кубка наций, который проходит в Австрии и Германии.

Матч, прошедший в среду, завершился победой россиянок со счетом 8:3 (3:0, 3:1, 2:2).

Сборная России в следующем матче 5 января сыграет с командой Финляндии. Также в турнире принимают участие сборные Германии, Канады, Чехии, Швеции и Австрии.
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