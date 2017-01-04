Российские хоккеистки уверенно обыграли команду Швейцарии в матче Кубка наций
МОСКВА, 4 янв —
Р-Спорт. Хоккеистки сборной России обыграли команду Швейцарии на старте группового этапа Кубка наций, который проходит в Австрии и Германии.
Матч, прошедший в среду, завершился победой россиянок со счетом 8:3 (3:0, 3:1, 2:2).
Сборная России в следующем матче 5 января сыграет с командой Финляндии. Также в турнире принимают участие сборные Германии, Канады, Чехии, Швеции и Австрии.
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