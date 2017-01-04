Хоккеисты Словакии одержали уверенную победу над Россией на старте Рождественского турнира

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Словацкие игроки уже в ходе первого периода четырежды поразили ворота россиян. Счет на 2-й минуте открыл Любомир Ваич. Голевым дублем в составе победителей отметился Любомир Секераш, который провел более 200 матчей в НХЛ и выступал за национальную сборную своей страны на чемпионатах мира. Благодаря этому успеху словаки возглавили турнирную таблицу группы В турнира. Россию на соревнованиях в Минске представляют игроки любительской команды «Самрау», составленной из ветеранов уфимского «Салавата Юлаева» и пермского «Молота».

Ранее на малой площадке «Чижовка-Арены» в этом квартете хоккеисты Финляндии были сильнее соперников из Германии — 11:3. Во втором туре в группе В 5 января сыграют Россия — Финляндия (13.00) и Германия — Словакия (17.00).

Первый день XIII Рождественского турнира завершится матчем команды Беларуси, за которую выступит глава государства Александр Лукашенко, с хоккеистами Объединенных Арабских Эмиратов. Начало игры в 19.00. Перед стартом поединка состоится торжественная церемония открытия турнира.