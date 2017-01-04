Хоккеисты Швейцарии обыграли команду Балкан на Рождественском турнире в Минске
4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Швейцарии успешно стартовала на XIII Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Швейцарские хоккеисты в первом матче предварительной группы А встречались с дебютантом Рождественского турнира командой Балкан и победили с крупным счетом 13:2. Нападающий швейцарцев Майкл Мэрки оформил голевой
Нынешние соревнования открыли представители группы В — финские хоккеисты разгромили соперников из Германии — 11:3. В этой игре принял участие самый пожилой участник минского турнира немецкий хоккеист Эдуард Бшайд, которому в апреле исполнится 85 лет. Несмотря на поражение в первой игре, ветеран был доволен, отметив, что счет — это далеко не главное. В белорусскую столицу он приезжает уже на протяжении многих лет и всегда восхищается радушием и гостеприимством ее приветливых жителей, а также прекрасным городом. Эдуард Бшайд подчеркнул, что Минск с каждым годом становится все красивее и уютнее. В другом матче этого квартета хоккеисты Словакии играют с командой России.
Все матчи Рождественского турнира проходят на двух ледовых площадках «Чижовка-Арены», вход на трибуны свободный.
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