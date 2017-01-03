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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28330691/
3 января 2017, 22:33 | Хоккей: Европа | СБ - Беларусь сегодня

Чем интересен Рождественский турнир любителей хоккея

Стартующий сегодня в Минске Рождественский турнир любителей хоккея на призы Президента станет уже тринадцатым. Целая история, каждая из страниц которой богата на интересные события. Их и в нынешнем году будет немало. Команды-участницы лишь вчера вечером смогли опробовать лед Чижовка-Арены, но даже беглого взгляда на составы было достаточно, чтобы понять: на интригу зрителям жаловаться не придется.

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За время своего существования Рождественский турнир не единожды менял свою прописку. Многие наверняка вспомнят матчи, проходившие в по-домашнему уютной атмосфере Дворца спорта или заводном антураже Минск-Арены. Но при этом только считаные поклонники хоккея назовут в списке площадок, принимавших в свое время светивших на весь мир хоккейных звезд, ледовый дворец на улице Притыцкого. Тем не менее именно оттуда началась история турнира. В самый первый год проведения соревнований на Притыцкого играли сборные Украины, России, Финляндии и Чехии. Вторая группа, в составе которой была и команда Президента, играла тогда во Дворце спорта, который долгие годы оставался главной площадкой Рождественского турнира. С тех пор многое успело поменяться — неизменными остались только переполненные трибуны и праздничная атмосфера. С недавних пор соревнования переехали в Чижовку.

Люди

Не секрет, что на матчи Рождественского турнира болельщики идут за уникальной возможностью увидеть на льду тех, за кем еще недавно можно было следить лишь у экранов телевизоров. Благо за 13 лет проведения соревнований в Минск в составе сборных своих стран успело заглянуть целое созвездие звезд мировой величины. И не только хоккея. На площадках Рождественского турнира представители самых разных профессиональных сфер — от банкиров до таксистов — соседствовали с известным в прошлом австрийским теннисистом Бернардом Пилсом, а экс-пилот Формулы-1 и, как оказалось, большой любитель клюшки финн Мика Сало горел желанием помочь Хану Вирту и Мике Кортелайнену. К слову, финны ростером впечатляют постоянно. В нынешнем году, например, оборону скандинавов на своих широченных плечах будет держать успевший полюбиться болельщикам за время выступления в составе минского Динамо колоритный Йере Каралахти! В разные годы цвета российского триколора в Минске защищали такие мастера, как Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Владимир Малахов, Алексей Касатонов… В нынешнем году звезд в составе российской команды поубавилось, однако, как уже не единожды было доказано соревнованиями любителей, наличие россыпи громких имен в составе — отнюдь не залог успеха. У нас мастеров, впрочем, тоже всегда хватало. В этом году на льду Рождественского турнира можно будет увидеть Сергея Шабанова, Александра Макрицкого, Сергея Стася, Сергея Шитковского, Сергея Заделенова и даже недавно завершившего карьеру капитана сборной Беларуси Константина Кольцова!

Игра

Знаменитый Валерий Каменский был участником Рождественского турнира.

Времена больших цифр на табло в истории Рождественского турнира уходят. Крупные победы здесь, конечно, все еще случаются, но за 13 лет участия команды поняли серьезность начинания, вспомнили про амбиции и азарт, и теперь немецкий долгожитель турнира Эдуард Бшайд, которому в нынешнем году стукнет аж 84 года, в составе сборной Германии уже что-то вроде талисмана. Результат делают другие — более молодые и мастеровитые. В итоге даже экзотическая команда Объединенных Арабских Эмиратов (в составе которой, к слову, немало ребят со скандинавскими и славянскими фамилиями) на поверку оказывается вполне боеспособным коллективом, а дебютирующие в нынешнем году хоккеисты сборной Балкан игроков собирали по всему полуострову. Нашли! 52-летний голкипер Константин Михайлов, например, еще год назад переписывал рекорды долголетия на последнем рубеже сборной Болгарии, а в атаке у балканцев значится еще недавно профессионально державший клюшку президент Болгарской федерации хоккея Мартин Миланов!

Участники:

Группа «А»: Беларусь, сборная Балкан, Швейцария, Объединенные Арабские Эмираты

Группа «В»: Россия, Финляндия, Германия, Словакия.

Расписание турнира «Чижовка-Арена».

4 января

12.00 — Финляндия — Германия (малая арена)

13.00 — Сборная Балкан — Швейцария (большая арена)

15.30 — Словакия — Россия (малая арена)

17.30 — Церемония открытия турнира

19.00 — Беларусь — ОАЭ (большая арена)

5 января

13.00 — Россия — Финляндия (малая арена)

14.00 — ОАЭ — Швейцария (большая арена)

17.00 — Германия — Словакия (малая арена)

19.00 — Беларусь — сборная Балкан (большая арена)

6 января

15.00 — Россия — Германия (малая арена)

14.00 — ОАЭ — сборная Балкан (большая арена)

19.00 — Финляндия — Словакия (малая арена)

19.00 — Швейцария — Беларусь (большая арена)

7 января

13.00 — матч за 3-е место

18.00 — финал.

komashko@sb.by

Советская Белоруссия № 2 (25137). Среда, 4 января 2017.

Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО.

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