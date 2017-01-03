Чем интересен Рождественский турнир любителей хоккея
Стартующий сегодня в Минске Рождественский турнир любителей хоккея на призы Президента станет уже тринадцатым. Целая история, каждая из страниц которой богата на интересные события. Их и в нынешнем году будет немало.
Команды-участницы лишь вчера вечером смогли опробовать лед Чижовка-Арены, но даже беглого взгляда на составы было достаточно, чтобы понять: на интригу зрителям жаловаться не придется.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За время своего существования Рождественский турнир не единожды менял свою прописку. Многие наверняка вспомнят матчи, проходившие в
Люди
Не секрет, что на матчи Рождественского турнира болельщики идут за уникальной возможностью увидеть на льду тех, за кем еще недавно можно было следить лишь у экранов телевизоров. Благо за 13 лет проведения соревнований в Минск в составе сборных своих стран успело заглянуть целое созвездие звезд мировой величины. И не только хоккея. На площадках Рождественского турнира представители самых разных профессиональных сфер — от банкиров до таксистов — соседствовали с известным в прошлом австрийским теннисистом Бернардом Пилсом, а
Игра
Знаменитый Валерий Каменский был участником Рождественского турнира.
Времена больших цифр на табло в истории Рождественского турнира уходят. Крупные победы здесь, конечно, все еще случаются, но за 13 лет участия команды поняли серьезность начинания, вспомнили про амбиции и азарт, и теперь немецкий долгожитель турнира Эдуард Бшайд, которому в нынешнем году стукнет аж 84 года, в составе сборной Германии уже
Участники:
Группа «А»: Беларусь, сборная Балкан, Швейцария, Объединенные Арабские Эмираты
Группа «В»: Россия, Финляндия, Германия, Словакия.
Расписание турнира «Чижовка-Арена».
4 января
12.00 — Финляндия — Германия (малая арена)
13.00 — Сборная Балкан — Швейцария (большая арена)
15.30 — Словакия — Россия (малая арена)
17.30 — Церемония открытия турнира
19.00 — Беларусь — ОАЭ (большая арена)
5 января
13.00 — Россия — Финляндия (малая арена)
14.00 — ОАЭ — Швейцария (большая арена)
17.00 — Германия — Словакия (малая арена)
19.00 — Беларусь — сборная Балкан (большая арена)
6 января
15.00 — Россия — Германия (малая арена)
14.00 — ОАЭ — сборная Балкан (большая арена)
19.00 — Финляндия — Словакия (малая арена)
19.00 — Швейцария — Беларусь (большая арена)
7 января
13.00 — матч за 3-е место
18.00 — финал.
komashko@sb.by
Советская Белоруссия № 2 (25137). Среда, 4 января 2017.
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО.
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