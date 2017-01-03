Чем интересен Рождественский турнир любителей хоккея

За время своего существования Рождественский турнир не единожды менял свою прописку. Многие наверняка вспомнят матчи, проходившие в по-домашнему уютной атмосфере Дворца спорта или заводном антураже Минск-Арены. Но при этом только считаные поклонники хоккея назовут в списке площадок, принимавших в свое время светивших на весь мир хоккейных звезд, ледовый дворец на улице Притыцкого. Тем не менее именно оттуда началась история турнира. В самый первый год проведения соревнований на Притыцкого играли сборные Украины, России, Финляндии и Чехии. Вторая группа, в составе которой была и команда Президента, играла тогда во Дворце спорта, который долгие годы оставался главной площадкой Рождественского турнира. С тех пор многое успело поменяться — неизменными остались только переполненные трибуны и праздничная атмосфера. С недавних пор соревнования переехали в Чижовку.

Люди

Не секрет, что на матчи Рождественского турнира болельщики идут за уникальной возможностью увидеть на льду тех, за кем еще недавно можно было следить лишь у экранов телевизоров. Благо за 13 лет проведения соревнований в Минск в составе сборных своих стран успело заглянуть целое созвездие звезд мировой величины. И не только хоккея. На площадках Рождественского турнира представители самых разных профессиональных сфер — от банкиров до таксистов — соседствовали с известным в прошлом австрийским теннисистом Бернардом Пилсом, а экс-пилот Формулы-1 и, как оказалось, большой любитель клюшки финн Мика Сало горел желанием помочь Хану Вирту и Мике Кортелайнену. К слову, финны ростером впечатляют постоянно. В нынешнем году, например, оборону скандинавов на своих широченных плечах будет держать успевший полюбиться болельщикам за время выступления в составе минского Динамо колоритный Йере Каралахти! В разные годы цвета российского триколора в Минске защищали такие мастера, как Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Владимир Малахов, Алексей Касатонов… В нынешнем году звезд в составе российской команды поубавилось, однако, как уже не единожды было доказано соревнованиями любителей, наличие россыпи громких имен в составе — отнюдь не залог успеха. У нас мастеров, впрочем, тоже всегда хватало. В этом году на льду Рождественского турнира можно будет увидеть Сергея Шабанова, Александра Макрицкого, Сергея Стася, Сергея Шитковского, Сергея Заделенова и даже недавно завершившего карьеру капитана сборной Беларуси Константина Кольцова!

Игра

Знаменитый Валерий Каменский был участником Рождественского турнира.

Времена больших цифр на табло в истории Рождественского турнира уходят. Крупные победы здесь, конечно, все еще случаются, но за 13 лет участия команды поняли серьезность начинания, вспомнили про амбиции и азарт, и теперь немецкий долгожитель турнира Эдуард Бшайд, которому в нынешнем году стукнет аж 84 года, в составе сборной Германии уже что-то вроде талисмана. Результат делают другие — более молодые и мастеровитые. В итоге даже экзотическая команда Объединенных Арабских Эмиратов (в составе которой, к слову, немало ребят со скандинавскими и славянскими фамилиями) на поверку оказывается вполне боеспособным коллективом, а дебютирующие в нынешнем году хоккеисты сборной Балкан игроков собирали по всему полуострову. Нашли! 52-летний голкипер Константин Михайлов, например, еще год назад переписывал рекорды долголетия на последнем рубеже сборной Болгарии, а в атаке у балканцев значится еще недавно профессионально державший клюшку президент Болгарской федерации хоккея Мартин Миланов!

Участники:

Группа «А»: Беларусь, сборная Балкан, Швейцария, Объединенные Арабские Эмираты



Группа «В»: Россия, Финляндия, Германия, Словакия.

Расписание турнира «Чижовка-Арена».

4 января



12.00 — Финляндия — Германия (малая арена)



13.00 — Сборная Балкан — Швейцария (большая арена)



15.30 — Словакия — Россия (малая арена)



17.30 — Церемония открытия турнира



19.00 — Беларусь — ОАЭ (большая арена)



5 января



13.00 — Россия — Финляндия (малая арена)



14.00 — ОАЭ — Швейцария (большая арена)



17.00 — Германия — Словакия (малая арена)



19.00 — Беларусь — сборная Балкан (большая арена)



6 января



15.00 — Россия — Германия (малая арена)



14.00 — ОАЭ — сборная Балкан (большая арена)



19.00 — Финляндия — Словакия (малая арена)



19.00 — Швейцария — Беларусь (большая арена)



7 января



13.00 — матч за 3-е место



18.00 — финал.

komashko@sb.by



Советская Белоруссия № 2 (25137). Среда, 4 января 2017.

Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО.