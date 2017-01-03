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3 января 2017, 16:44 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

На любительском Рождественском турнире за команду Александра Лукашенко заявлены пять действующих игроков

4—7 января в Минске состоится любительский Рождественский турнир по хоккею на призы президента Республики Беларусь.

4—7 января в Минске состоится любительский Рождественский турнир по хоккею на призы президента Республики Беларусь.

За команду главы белорусского государства Александра Лукашенко заявлены пять действующих игроков профессиональных команд — защитник «Шахтера» Александр Рядинский, форварды «горняков» Ярослав Чуприс и Андрей Михалев, а также нападающие Вячеслав Лисичкин («Неман») и Даниэль Корсо («Юность»). Полный состав команды Беларуси опубликован на официальном сайте Президентского спортивного клуба. Вратари: Сергей Шабанов, Леонид Гришукевич Защитники: Александр Рядинский, Алексей Баранов, Александр Макрицкий, Сергей Стась, Александр Зеленко, Алексей Титовец Нападающие: Вадим Бекбулатов, Андрей Асташевич, Павел Белый, Александр Лукашенко, Степан Пономарев, Сергей Шитковский, Ярослав Чуприс, Андрей Михалев, Сергей Заделенов, Геннадий Савилов, Вячеслав Лисичкин, Денис Матюхин, Евгений Курилин, Даниэль Корсо, Константин Кольцов.

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