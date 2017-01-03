Хоккеисты Финляндии и Германии откроют игровую программу XIII Рождественского международного турнира
В турнире в Минске примут участие восемь команд, которые разделены на две группы. Квартет А составили команды Президента Беларуси, ОАЭ, Балкан и Швейцарии. В группу В вошли сборные России, Финляндии, Словакии и Германии.
3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды Финляндии и Германии откроют 4 января игровую программу XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В турнире в Минске примут участие восемь команд, которые разделены на две группы. Квартет А составили команды Президента Беларуси, ОАЭ, Балкан и Швейцарии. В группу В вошли сборные России, Финляндии, Словакии и Германии.
Формула проведения турнира остается прежней. На предварительной стадии команды проведут матчи в группах, после состоятся поединки за призовые места: победители квартетов А и В 7 января встретятся в решающей встрече за главный приз турнира, а команды занявшие вторые места разыграют бронзовые награды. Все игры XIII Рождественского турнира пройдут на двух площадках (большой и малой) «Чижовка-Арены».
Действующим победителем турнира является хоккейная команда Президента Беларуси, которая год назад, в январе 2016-го, в финале была сильнее соперников из Финляндии — 2:1. Бронзовыми призером стала команда Словакии, разгромив в матче за третье место шведов со счетом 17:3.
Впервые главный приз Рождественского турнира был разыгран в 2005 году. В финале в столичном Дворце спорта хоккейная команда Президента Беларуси оказалась сильнее соперников из России (11:5).
Расписание матчей XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея:
«Чижовка-Арена».
4 января.
Группа А (большая арена).
сборная Балкан — Швейцария (13.00),
церемония открытия (17.30),
Беларусь — ОАЭ (19.00).
Группа B (малая арена).
Финляндия — Германия (12.00),
Словакия — Россия (15.30).
5 января.
Группа А (большая арена).
ОАЭ — Швейцария (14.00),
Беларусь — сборная Балкан (19.00).
Группа В (малая арена).
Россия — Финляндия (13.00),
Германия — Словакия (17.00).
6 января.
Группа А (большая арена).
ОАЭ — сборная Балкан (14.00),
Швейцария — Беларусь (19.00).
Группа В (малая арена).
Россия — Германия (15.00),
Финляндия — Словакия (19.00).
7 января (большая арена).
матч за 3-е место (13.00),
финал (18.00).
Матчи Рождественского хоккейного турнира привлекают на трибуны большое количество болельщиков, которые смогут посетить ледовые баталии бесплатно. В связи с проведением соревнований в «Чижовка-Арене» будут организованы дополнительные троллейбусные и автобусные маршруты № 926, а также будет увеличено количество подвижного состава 7 января на троллейбусном маршруте № 49.
Хоккейная команда Президента Беларуси становилась победителем Рождественского международного турнира 9 раз (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016). Трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).
Организаторами турнира являются Президентский спортивный клуб, ассоциация «Федерация хоккея Беларуси», Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.
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