Хоккеисты Финляндии и Германии откроют игровую программу XIII Рождественского международного турнира

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды Финляндии и Германии откроют 4 января игровую программу XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В турнире в Минске примут участие восемь команд, которые разделены на две группы. Квартет А составили команды Президента Беларуси, ОАЭ, Балкан и Швейцарии. В группу В вошли сборные России, Финляндии, Словакии и Германии.

Формула проведения турнира остается прежней. На предварительной стадии команды проведут матчи в группах, после состоятся поединки за призовые места: победители квартетов А и В 7 января встретятся в решающей встрече за главный приз турнира, а команды занявшие вторые места разыграют бронзовые награды. Все игры XIII Рождественского турнира пройдут на двух площадках (большой и малой) «Чижовка-Арены».

Действующим победителем турнира является хоккейная команда Президента Беларуси, которая год назад, в январе 2016-го, в финале была сильнее соперников из Финляндии — 2:1. Бронзовыми призером стала команда Словакии, разгромив в матче за третье место шведов со счетом 17:3.

Впервые главный приз Рождественского турнира был разыгран в 2005 году. В финале в столичном Дворце спорта хоккейная команда Президента Беларуси оказалась сильнее соперников из России (11:5).

Расписание матчей XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея:

«Чижовка-Арена».

4 января.

Группа А (большая арена).

сборная Балкан — Швейцария (13.00),

церемония открытия (17.30),

Беларусь — ОАЭ (19.00).

Группа B (малая арена).

Финляндия — Германия (12.00),

Словакия — Россия (15.30).

5 января.

Группа А (большая арена).

ОАЭ — Швейцария (14.00),

Беларусь — сборная Балкан (19.00).

Группа В (малая арена).

Россия — Финляндия (13.00),

Германия — Словакия (17.00).

6 января.

Группа А (большая арена).

ОАЭ — сборная Балкан (14.00),

Швейцария — Беларусь (19.00).

Группа В (малая арена).

Россия — Германия (15.00),

Финляндия — Словакия (19.00).

7 января (большая арена).

матч за 3-е место (13.00),

финал (18.00).

Матчи Рождественского хоккейного турнира привлекают на трибуны большое количество болельщиков, которые смогут посетить ледовые баталии бесплатно. В связи с проведением соревнований в «Чижовка-Арене» будут организованы дополнительные троллейбусные и автобусные маршруты № 926, а также будет увеличено количество подвижного состава 7 января на троллейбусном маршруте № 49.

Хоккейная команда Президента Беларуси становилась победителем Рождественского международного турнира 9 раз (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016). Трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

Организаторами турнира являются Президентский спортивный клуб, ассоциация «Федерация хоккея Беларуси», Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.