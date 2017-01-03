Команды XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея прибывают в Минск

На двух ледовых площадках «Чижовка-Арены» восемь команд предстоящих соревнований проведут сегодня тренировки, 4 января состоятся первые матчи предварительной стадии.

В составах команд XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея немало игроков, хорошо известных по выступлениям в сильнейших хоккейных лигах, в том числе и НХЛ. К примеру, за сборную Словакии, как и в прошлом году, выступит Мирослав Шатан, в списке немало и других известных игроков: Мартин Штрбак, Любомир Секераш, Петер Подградски. Тренером словаков является хорошо известный специалист Юлиус Шуплер. За Германию выйдет на лед знакомый белорусским болельщикам ветеран хоккея Эдуард Бшайд.

В группу А, в которой сыграет действующий обладатель почетного трофея команда Президента Беларуси, входит также сборная Балкан. За эту команду выступят представители стран бывшей Югославии, а также Болгарии, Румынии и Турции. В квартет А входят еще две ледовые дружины: Объединенных Арабских Эмиратов и Швейцарии. Группу В составят любители хоккея из России, Германии, Финляндии и Словакии.

Расписание матчей XIII Рождественского международного турнира любителей хоккея:

«Чижовка-Арена».

4 января.

Группа А (большая арена).

сборная Балкан — Швейцария (13.00),

церемония открытия (17.30),

Беларусь — ОАЭ (19.00).

Группа B (малая арена).

Финляндия — Германия (12.00),

Словакия — Россия (15.30).

5 января.

Группа А (большая арена).

ОАЭ — Швейцария (14.00),

Беларусь — сборная Балкан (19.00).

Группа В (малая арена).

Россия — Финляндия (13.00),

Германия — Словакия (17.00).

6 января.

Группа А (большая арена).

ОАЭ — сборная Балкан (14.00),

Швейцария — Беларусь (19.00).

Группа В (малая арена).

Россия — Германия (15.00),

Финляндия — Словакия (19.00).

7 января (большая арена).

матч за 3-е место (13.00),

финал (18.00).

Матчи Рождественского хоккейного турнира привлекают на трибуны большое количество болельщиков, которые смогут посетить ледовые баталии бесплатно.

В прошлые годы победителем Рождественского международного турнира 9 раз становилась команда Президента Беларуси (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016). Трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

Организаторами турнира являются Президентский спортивный клуб, ассоциация «Федерация хоккея Беларуси», Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.