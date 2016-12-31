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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28315273/
31 декабря 2016, 17:16 | Хоккей: Европа | ТАСС

Сборная Канады в 14-й раз стала обладателем хоккейного Кубка Шпенглера

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Сборная Канады по хоккею одержала победу над швейцарским клубом «Лугано» со счетом 5:2 в финальном матче Кубка Шпенглера, который завершился в Давосе.

Канадцы в финале турнира обыграли <span class=error>Лугано</span> со счетом 5:2. Увеличить
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чарльз Дженовей (7-я минута), Марк-Антуан Пуйо (21), Кори Эммертон (23), Эндрю Эббет (38) и Ник Спэллинг (60). У проигравших отличился Дарио Бюрглер (1, 45).

Первый Кубок Шпенглера прошел в 1923 году. Больше всего побед на турнире одержал швейцарский «Давос» — 15. Для сборной Канады этот трофей стал 14-м за всю историю турнира.

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