Сборная Канады в 14-й раз стала обладателем хоккейного Кубка Шпенглера

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чарльз Дженовей (7-я минута), Марк-Антуан Пуйо (21), Кори Эммертон (23), Эндрю Эббет (38) и Ник Спэллинг (60). У проигравших отличился Дарио Бюрглер (1, 45).

Первый Кубок Шпенглера прошел в 1923 году. Больше всего побед на турнире одержал швейцарский «Давос» — 15. Для сборной Канады этот трофей стал 14-м за всю историю турнира.