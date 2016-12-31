Сборная Канады в 14-й раз стала обладателем хоккейного Кубка Шпенглера
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Сборная Канады по хоккею одержала победу над швейцарским клубом «Лугано» со счетом 5:2 в финальном матче Кубка Шпенглера, который завершился в Давосе.
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чарльз Дженовей (7-я минута),
Первый Кубок Шпенглера прошел в 1923 году. Больше всего побед на турнире одержал швейцарский «Давос» — 15. Для сборной Канады этот трофей стал 14-м за всю историю турнира.
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