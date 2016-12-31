Вудкрофт: В матче минского «Динамо» с Канадой не было честной игры

«Я очень разочарован результатом игры. Наверное, больше результата я разочарован только судейством в матче. Я думаю, что действия арбитров имели огромное влияние на ход игры. Судейство не позволило нам играть в нашем стиле. Только в первом периоде они выписали нам шесть удалений! А соперникам штрафа так и не дали. Арбитры здорово выключили нас в первой двадцатиминутке. Они не давали нам играть в наш хоккей. Во втором периоде у нас стало получаться играть в свой хоккей, но арбитры делали всё, чтобы сломать нам игру. Я не хочу использовать это как оправдание, но это определённо в очень большой степени повлияло на результат матча. Клуб жертвует временем на отдых, приезжает на турнир в Швейцарию, и всё, что мы хотели увидеть — это дух честных соревнований. Не думаю, что мы видели честную игру в этом матче.



Для меня, как человека, который не так давно пришёл в клуб и переехал в Минск, большая честь представлять клуб “Динамо-Минск” и всю Беларусь на различных соревнованиях. Больше всего в Минске мне нравится то, какую роль хоккей играет в жизни города. И мы ставим своей целью радовать своей игрой болельщиков и всю страну. Именно для этого мы надеваем джерси и выходим на матч. Для нас это большая честь. Мы очень ценим вашу поддержку. Желаю всем счастливого Нового года и Рождества», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.