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31 декабря 2016, 2:05 | Хоккей: Европа | Спорт-Экспресс

«Лугано» вышел в финал Кубка Шпенглера и сыграет с Канадой

«Лугано» в полуфинальном матче Кубка Шпенглера обыграл «Давос» со счетом 4:0.

В финале «Лугано» встретится со сборной Канады.

Кубок Шпенглера.

½ финала.

«Лугано» — «Давос» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Голы: Класен — 1 (Мортенссон), 16:59 — 1:0. Бюрглер — 1 (бол., Веске), 31:07 — 2:0. Кьеза — 1 (Уокер, Лапьер), 35:01 — 3:0. Бюрглер — 1 (бол., Хофманн), 45:54 — 4:0.

Вратари: Мерзликин — Ниффелер.

Штраф: 26 — 24.

Судьи: Виннерборг, Фонселиус.

30 декабря. Давос. Vaillant Arena.
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Новости Европейского хоккея

Хоккеисты минского «Динамо» уступили канадцам в ½ финала Кубка Шпенглера и завершили борьбу на турнире

Хоккеисты минского «Динамо» уступили канадцам в ½ финала Кубка Шпенглера и завершили борьбу на турнире

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили канадцам в полуфинале Кубка Шпенглера со счетом 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) и завершили борьбу за почетный трофей, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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