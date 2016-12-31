«Лугано» вышел в финал Кубка Шпенглера и сыграет с Канадой
«Лугано» в полуфинальном матче Кубка Шпенглера обыграл «Давос» со счетом 4:0.
В финале «Лугано» встретится со сборной Канады.
Кубок Шпенглера.
½ финала.
«Лугано» — «Давос» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
Голы: Класен — 1 (Мортенссон), 16:59 — 1:0. Бюрглер — 1 (бол., Веске), 31:07 — 2:0. Кьеза — 1 (Уокер, Лапьер), 35:01 — 3:0. Бюрглер — 1 (бол., Хофманн), 45:54 — 4:0.
Вратари: Мерзликин — Ниффелер.
Штраф: 26 — 24.
Судьи: Виннерборг, Фонселиус.
30 декабря. Давос. Vaillant Arena.
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