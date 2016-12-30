Хоккеисты минского «Динамо» уступили канадцам в ½ финала Кубка Шпенглера и завершили борьбу на турнире

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Перед важной встречей, победитель которой получал право сыграть в финале турнира, тренерский штаб минчан предоставил возможность проявить свои лучшие качества на льду еще одному новичку клуба — шведскому легионеру Фредрику Петтерссону, дебютировавшему в составе белорусской команды. В ворота динамовцев вернулся Бен Скривенс, получивший ранее небольшой перерыв.

«Динамо-Минск» — Канада — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Давос. «Валлиант Арена».

«Динамо-Минск»: Скривенс (Лаланд); Готовец — Граборенко, Клинкхаммер — Эллисон — Петтерссон; Лисовец — Коробов, Дрозд — Кулаков — Павлович (к); Хенкель — Шинкевич, Комаров — Стась — Степанов; Палушай — Ковыршин — Матерухин; Китаров, Карабань.

Шайбы: 0:1 — Пульо (Микфликер, Дидоменико, 7.07). 0:2 — Дидоменико (Норо, 14.03, в большинстве). 1:2 — Степанов (Петтерссон, 21.44, в большинстве). 1:3 — Ч. Геноуэй (52.29). 2:3 — Эллисон (Коробов, Ковыршин, 55.16, в большинстве).

В ходе розыгрыша Кубка Шпенглера — 2016 белорусская команда и сборная Канады встречались на предварительной стадии, и минчане праздновали победу 7:4.

Североамериканцы по сравнению с первым матчем дисциплинированно действовали в защите. Канадцы постарались с первых минут захватить инициативу. В нападении в первом периоде они выглядели предпочтительнее «зубров». В итоге, голами отметились Марк-Антуан Пульо и Крис Дидоменико.

После отдыха динамовцы сократили отставание в счете усилиями Андрея Степанова. Форвард на высокой скорости вошел в зону соперника и нанес точный кистевой бросок впритирку со штангой -1:2. Однако выйти вперед подопечные Крэйга Вудкрофта не смогли.

В заключительные двадцать минут защитник канадцев Чей Геноуэй увеличил преимущество соперников — 3:1. Вскоре Мэтт Эллисон, отличившись в большинстве, вернул надежду болельщикам «Динамо» — 2:3. Решающий штурм ворот канадцев на последней минуте встречи едва не увенчался успехом, но соперники смогли удержать натиск минчан.

Сборная Канады в финале Кубка Шпенглера 31 декабря встретится с победителем матча «Лугано» — «Давос», который начнется сегодня вечером.

Минское «Динамо» во второй раз принимало участие в турнире, в 2009-м белорусская команда становилась победителем Кубка Шпенглера.