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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28300119/
29 декабря 2016, 19:54 | Хоккей: Европа | ТАСС

Сборная Канады разгромила «Маунтфилд» в матче ¼ финала Кубка Шпенглера по хоккею

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады крупно победили чешский «Маунтфилд» со счетом 5:1 в матче ¼ финала Кубка Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.

Шайбы в составе победителей забросили Эндрю Эббетт (5-я минута), Максим Норо (20), Брандон Гормли (34), Мэйсон Реймонд (43) и Фрэнсис Паре (44). У чехов отличился Ярослав Беднар (40).

В полуфинале канадцы встретятся с минским «Динамо», матч состоится 30 декабря.
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