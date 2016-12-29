Сборная Канады разгромила «Маунтфилд» в матче ¼ финала Кубка Шпенглера по хоккею
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Канады крупно победили чешский «Маунтфилд» со счетом 5:1 в матче ¼ финала Кубка Шпенглера, который проходит в швейцарском Давосе.
Шайбы в составе победителей забросили Эндрю Эббетт (5-я минута), Максим Норо (20), Брандон Гормли (34), Мэйсон Реймонд (43) и Фрэнсис Паре (44). У чехов отличился Ярослав Беднар (40).
В полуфинале канадцы встретятся с минским «Динамо», матч состоится 30 декабря.
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