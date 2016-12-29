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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28299887/
29 декабря 2016, 19:23 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

Кубок Шпенглера. В полуфинале минское «Динамо» вновь сойдется со сборной Канады

Сборная Канады одержала уверенную победу над «Маунтфилдом» в поединке ¼ финала Кубка Шпенглера — 5:1. Соперником канадцев по полуфиналу станет минское «Динамо», прошедшее в данную стадию напрямую по итогам группового этапа. Напомним, в стартовой встрече турнира «зубры» победили североамериканце — 7:4.

Сборная Канады одержала уверенную победу над Маунтфилдом в поединке ¼ финала Кубка Шпенглера — 5:1. Соперником канадцев по полуфиналу станет минское Динамо прошедшее в данную стадию напрямую по итогам группового этапа. <span class=stop>Напомним</span> в стартовой встрече турнира зубры победили североамериканце — 7:4. Увеличить
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Маунтфилд — Канада — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

ПЛЕЙ-ОФФ

¼ ФИНАЛА. 29.12. Маунтфилд — Канада — 1:5, Давос — Автомобилист (22.15).
½ ФИНАЛА. 30.12. Динамо — победитель первого четвертьфинала (17.05), Лугано — победитель второго четвертьфинала (22.15).
ФИНАЛ. 31.12. Победители полуфиналов (14.00).

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