Кубок Шпенглера. В полуфинале минское «Динамо» вновь сойдется со сборной Канады
Сборная Канады одержала уверенную победу над «Маунтфилдом» в поединке ¼ финала Кубка Шпенглера — 5:1. Соперником канадцев по полуфиналу станет минское «Динамо», прошедшее в данную стадию напрямую по итогам группового этапа. Напомним, в стартовой встрече турнира «зубры» победили североамериканце — 7:4.
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Маунтфилд — Канада — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
¼ ФИНАЛА. 29.12. Маунтфилд — Канада — 1:5, Давос — Автомобилист (22.15).
½ ФИНАЛА. 30.12. Динамо — победитель первого четвертьфинала (17.05), Лугано — победитель второго четвертьфинала (22.15).
ФИНАЛ. 31.12. Победители полуфиналов (14.00).
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