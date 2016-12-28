Ротенберг: ФХР рассмотрит вопрос участия олимпийской сборной России в Кубке Шпенглера
МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) рассмотрит вопрос участия в Кубке Шпенглера олимпийской команды страны. Об этом ТАСС сообщил первый
вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
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Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung сообщила, что организаторы Кубка Шпенглера задумываются о временной реорганизации турнира в 2017 году, чтобы привлечь ряд сборных команд перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане.
«Вопрос участия сборной в Кубке Шпенглера обсуждается ежегодно, мы поднимали его на правлении ФХР в прошлом году, — сказал Ротенберг. — В будущем мы рассмотрим возможность участия олимпийской сборной, поскольку только она может участвовать в этом кубке».
Олимпийская сборная России была создана решением правления ФХР в декабре прошлого года с целью подготовки резерва для национальной команды. Возглавляет ее входящий в тренерский штаб молодежной сборной страны Олег Браташ. В феврале олимпийская команда сыграет на турнире в Словакии, а в апреле — в
Кубок Шпенглера является старейшим европейским хоккейным турниром, традиционно проводящимся в последние дни года. Из национальных команд в нем традиционно участвует сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в европейских клубах.
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