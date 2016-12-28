Ротенберг: ФХР рассмотрит вопрос участия олимпийской сборной России в Кубке Шпенглера

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Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung сообщила, что организаторы Кубка Шпенглера задумываются о временной реорганизации турнира в 2017 году, чтобы привлечь ряд сборных команд перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане.

«Вопрос участия сборной в Кубке Шпенглера обсуждается ежегодно, мы поднимали его на правлении ФХР в прошлом году, — сказал Ротенберг. — В будущем мы рассмотрим возможность участия олимпийской сборной, поскольку только она может участвовать в этом кубке».

Олимпийская сборная России была создана решением правления ФХР в декабре прошлого года с целью подготовки резерва для национальной команды. Возглавляет ее входящий в тренерский штаб молодежной сборной страны Олег Браташ. В феврале олимпийская команда сыграет на турнире в Словакии, а в апреле — в Санкт-Петербурге в Кубке «Алросы» (бывший турнир на призы газеты «Ленинградская правда». — Прим. ТАСС).

Кубок Шпенглера является старейшим европейским хоккейным турниром, традиционно проводящимся в последние дни года. Из национальных команд в нем традиционно участвует сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в европейских клубах.