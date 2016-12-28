Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28285393/
28 декабря 2016, 15:32 | Хоккей: Европа | ТАСС

Ротенберг: ФХР рассмотрит вопрос участия олимпийской сборной России в Кубке Шпенглера

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) рассмотрит вопрос участия в Кубке Шпенглера олимпийской команды страны. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Олимпийская сборная России была создана решением правления ФХР в декабре прошлого года с целью подготовки резерва для национальной команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung сообщила, что организаторы Кубка Шпенглера задумываются о временной реорганизации турнира в 2017 году, чтобы привлечь ряд сборных команд перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане.

«Вопрос участия сборной в Кубке Шпенглера обсуждается ежегодно, мы поднимали его на правлении ФХР в прошлом году, — сказал Ротенберг. — В будущем мы рассмотрим возможность участия олимпийской сборной, поскольку только она может участвовать в этом кубке».

Олимпийская сборная России была создана решением правления ФХР в декабре прошлого года с целью подготовки резерва для национальной команды. Возглавляет ее входящий в тренерский штаб молодежной сборной страны Олег Браташ. В феврале олимпийская команда сыграет на турнире в Словакии, а в апреле — в Санкт-Петербурге в Кубке «Алросы» (бывший турнир на призы газеты «Ленинградская правда». — Прим. ТАСС).

Кубок Шпенглера является старейшим европейским хоккейным турниром, традиционно проводящимся в последние дни года. Из национальных команд в нем традиционно участвует сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в европейских клубах.

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
28 декабря

РУСАДА: слова Анцелиович о допинге в России были искажены и вырваны из контекста

Мутко: процесс сдачи "Зенит-Арены" идет по плану, ситуация нормальная

Допинг-проба "Б" Поветкина будет вскрыта в январе