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28 декабря 2016, 13:08 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Кубок Шпенглера — 2017 может пройти с участием сборных

Организаторы Кубка Шпенглера задумываются о временной реорганизации турнира, сообщает швейцарский портал Neue Zürcher Zeitung.

В следующем году в Кубке в рамках подготовки к олимпийскому хоккейному турниру Пхёнчхана-2018 могут сыграть сборные. В первую очередь в этом заинтересована Федерация хоккея Швейцарии, также свой интерес выразили Россия и Канада. Кроме того, существует вариант с участием сборной США.

Кубок Шпенглера станет важной частью подготовки к Олимпиаде, если ИИХФ и НХЛ не смогут прийти к согласию по поводу участия в ОИ игроков, выступающих в североамериканской лиге. В том случае если вариант со сборными не будет воплощён в жизнь, в Кубке Шпенглера — 2017 может принять участие «Куньлунь», который уже направил свою просьбу в Давос.
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